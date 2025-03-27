Валиева обвинила WADA в мошенничестве: добьется ли она отмены дисквалификации

Юрист Анцелиович считает, что Валиева может добиться отмены дисквалификации Адвокаты фигуристки Камилы Валиевой обвинили в процессуальном мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и подали апелляцию на дисквалификацию спортсменки.
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