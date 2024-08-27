Собянин: нацпроект помог на 20% увеличить выпуск бионических протезов

Реализация в Москве нацпроекта «Производительность труда» способствовала увеличению выпуска столичной компанией «Моторика» бионических протезов, сообщил в своем Telegram-канале московский мэр Сергей Собянин.
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