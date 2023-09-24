Фсёпрапала - дваццатьпять!

Было всем ясно ещё в 2019...что эта мразь должна висеть....А чтож вы армяне терпели эту гниду...и на Россию теперь сваливаете своё ублюдство????

Леонид Руси

Ну что там этот Пашинян... Близнецы по знаку зодиака, третье воплощение, мальчик 13 лет по менталитету. Сорос... Лев, пятое воплощение, молодой человек... Говорить здесь о мудрости и зрелости бессмысленно... Пацанва... С такими малолетками связаны многочисленные беды. Идиоты...