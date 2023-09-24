В России, уважаемые, опять Фсёпрапала как никогда. Соросовский парень под крики "Русские опять виноваты!!!" вынул свою страну из наших объятий и запихнул под Америку.
Фсёпрапала - дваццатьпять!
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Было всем ясно ещё в 2019...что эта мразь должна висеть....А чтож вы армяне терпели эту гниду...и на Россию теперь сваливаете своё ублюдство????
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13 час.
Леонид Руси
Ну что там этот Пашинян... Близнецы по знаку зодиака, третье воплощение, мальчик 13 лет по менталитету. Сорос... Лев, пятое воплощение, молодой человек... Говорить здесь о мудрости и зрелости бессмысленно... Пацанва... С такими малолетками связаны многочисленные беды. Идиоты...
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13 час.
Ирина Трифонова
"величайшая нация" очередной раз гордо и независимо заблудилась, выбрав в лидеры проходимца
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11 час.
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