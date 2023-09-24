Театр абсурда

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Фсёпрапала - дваццатьпять!

Фсёпрапала - дваццатьпять!

В России, уважаемые, опять Фсёпрапала как никогда. Соросовский парень под крики "Русские опять виноваты!!!" вынул свою страну из наших объятий и запихнул под Америку.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Было всем ясно ещё в 2019...что эта мразь должна висеть....А чтож вы армяне терпели эту гниду...и на Россию теперь сваливаете своё ублюдство????
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