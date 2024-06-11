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WP: США сняли запрет на поставки оружия бригаде "Азов"

WP: США сняли запрет на поставки оружия бригаде "Азов"

США сняли запрет на поставки вооружений "Азову". Несколько лет назад Вашингтон запретил известному добровольческому батальону использовать американское оружие, поскольку установил, что некоторые из его основателей придерживаются "расистских и ксенофобских взглядов".

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