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Илон Маск хочет составить рейтинг самых глупых трат бюджета США

Илон Маск хочет составить рейтинг самых глупых трат бюджета США

Рейтинг самых глупых трат американского бюджета планирует составить Илон Маск, бизнесмен должен возглавить министерство эффективности США.

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