Позабытая угроза

Как экстремисты, организовавшие теракт в «Крокусе», могут быть связаны с «Исламским государством»* и что им нужно от РоссииРОМАН ДЕНИСОВ/ТАСС Пожар в «Крокус сити холле» в результате теракта 22 марта 2024 годачитайте на monocle.