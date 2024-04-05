Что случилось ночью, 5 апреля 2024 года

в случае атаки со стороны Ирана. Об этом пишет агентство Axios, ссылаясь на источники. Израильские чиновники заявили, что Тегеран может использовать для атаки на еврейское государство баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
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