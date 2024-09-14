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  • Аудрюс
    Без войны, НАТО до границ 97 года не уйдет! Боюсь, что без ядерного конфликта не обойдётся...  Они ведь действительно...Надо было дождать...
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Надо было дождаться акта прямой агрессии …

Надо было дождаться акта прямой агрессии …

В воздухе напряжение, ситуация напоминает советского времени анекдот. Племя папуасов-​каннибалов захватило в плен группу советских туристов во время их поездки по африканским джунглям.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Вот именно- надо было дождаться,  тогда всё было бы иначе....
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4 час.
Леонид Попивняк
.....подъезжает как то гейропейско-пиндосовский-трансгендерный-толерантный &quot;рыцарь&quot; к огромной пещере в горе.....и кричит внутрь....&quot; Выходи Российский натурал-традиционал Российский змей - биться будем!!!&quot;.....голос сверху.....&quot;да будем, будем.....только в задницу не ори&quot;.....
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3 час.
Аудрюс
Без войны, НАТО до границ 97 года не уйдет! Боюсь, что без ядерного конфликта не обойдётся...  Они ведь действительно верят, что Россия ни когда и ни при каких обстоятельствах ЯО не применит! А потому надо ожидать следующей &quot;Курской&quot; операции, а то и грязная бомба со стороны Украины может прилететь!
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35 мин.

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