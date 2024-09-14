Надо было дождаться акта прямой агрессии …

Вот именно- надо было дождаться, тогда всё было бы иначе....

Аудрюс

Без войны, НАТО до границ 97 года не уйдет! Боюсь, что без ядерного конфликта не обойдётся... Они ведь действительно верят, что Россия ни когда и ни при каких обстоятельствах ЯО не применит! А потому надо ожидать следующей "Курской" операции, а то и грязная бомба со стороны Украины может прилететь!