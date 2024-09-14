В воздухе напряжение, ситуация напоминает советского времени анекдот. Племя папуасов-каннибалов захватило в плен группу советских туристов во время их поездки по африканским джунглям.
Надо было дождаться акта прямой агрессии …
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Татьянка Яцук
Вот именно- надо было дождаться, тогда всё было бы иначе....
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4 час.
Леонид Попивняк
.....подъезжает как то гейропейско-пиндосовский-трансгендерный-толерантный "рыцарь" к огромной пещере в горе.....и кричит внутрь...." Выходи Российский натурал-традиционал Российский змей - биться будем!!!".....голос сверху....."да будем, будем.....только в задницу не ори".....
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3 час.
Аудрюс
Без войны, НАТО до границ 97 года не уйдет! Боюсь, что без ядерного конфликта не обойдётся... Они ведь действительно верят, что Россия ни когда и ни при каких обстоятельствах ЯО не применит! А потому надо ожидать следующей "Курской" операции, а то и грязная бомба со стороны Украины может прилететь!
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35 мин.
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