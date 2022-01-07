smi.media

332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Федотов
    Это Матвейчев еще слабо сказал. Эти коммерсанты, по сути, ждали каких либо поблажек от бунтовщиков, а когда поняли чт...Либералов возмути...
  • Константин Иванов
    Пиндосы, а что вы делаете в Европе?«Це ризик нової в...
  • Серж Южанин
    Блинкен и Кулеба ...

Миротворцы РФ и казахстанские силовики взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Военнослужащие России, которые являются частью сил ОДКБ, прибывших в Казахстан для участия в миротворческой миссии, совместно с казахстанскими силовиками взяли под контроль столичный аэропорт, об этом 7 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх