Миротворцы РФ и казахстанские силовики взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Военнослужащие России, которые являются частью сил ОДКБ, прибывших в Казахстан для участия в миротворческой миссии, совместно с казахстанскими силовиками взяли под контроль столичный аэропорт, об этом 7 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.