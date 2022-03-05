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Мария Агапова про бой с Мороз: «Клетка закроется, и вся болтовня потеряет смысл»

Казахстанка Мария Агапова завтра, 6 марта, проведет свой четвертый бой в UFC против принципиальной соперницы Марины Мороз.

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