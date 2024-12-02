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Симоньян рассказала, что кроме "Орешника" поможет РФ победить Украину

Симоньян рассказала, что кроме "Орешника" поможет РФ победить Украину

Симоньян рассказала о двух качествах, которые помогут России победить108 прочтений Сегодня Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1» подчеркнула, что благородство и милосердие являются ключевыми качествами, способствующими победе России.

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