Симоньян рассказала, что кроме "Орешника" поможет РФ победить Украину

Симоньян рассказала о двух качествах, которые помогут России победить108 прочтений Сегодня Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1» подчеркнула, что благородство и милосердие являются ключевыми качествами, способствующими победе России.