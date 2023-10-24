Автор фразы «Фильтруй хрюканину» стал почетным гражданином Екатеринбурга

Екатеринбургская дума присвоила звание «Почетный гражданин» еще четырем жителям города. Этим высоким статусом теперь обладают бард и худрук театра эстрады Александр Новиков, президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов,.
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