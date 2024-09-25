Получить жилищную субсидию помогут госуслуги

Порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг упростят — теперь для получения выплат будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг.
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