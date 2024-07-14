Фекалии станут лекарством

Российским клиникам разрешат новый вид терапии — пересадку кишечной микробиоты от здорового донора к пациенту с патологиями ЖКТIMAGO/SCIENCE PHOTO LIBRARY Сегодня с помощью кишечной микробиоты лечат тяжелые формы C.
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