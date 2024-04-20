Академик Бокерия: Жириновского могло сгубить увлечение вакцинацией

Политик Владимир Жириновский был невероятно образованным и эмоциональным человеком, рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия в интервью журналистке Ксении Жеребцовой специально для проекта «Жеребцова и точка».
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