Статистика COVID-19

16 января 2022 года в ЯНАО 128 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 62 885) 59 017 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 970) 191 пациент госпитализирован с COVID-19 и внебольничными пневмониями 23 пациента в тяжелом состоянии 12 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 20 новых случаев […]16 января 2022 года в ЯНАО 128 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 62 885) 59 017 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 970) 191 пациент госпитализирован с COVID-19 и внебольничными пневмониями 23 пациента в тяжелом состоянии 12 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 20 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 473) 108 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 54 412).