Как победить в информационной войне?

Александр Салтановский "Чистая правда, со временем восторжествует если проделает то же, что явная ложь!" Это не мои слова, это слова В.С. Высоцкого, "Песня о правде"!

СК Сергей Ковалев дык, то баллада о лжи. и соответствующий подтекст. диалектика учит дуализму этого мiра через единство и борьбу противоположностей. что важно! - найти свою сторону на этом отрезке выборов "между абсолютно белым и абсолютно черным, в оттенках серого", как писал И.Ильин.