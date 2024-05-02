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Как победить в информационной войне?

Как победить в информационной войне?

Несмотря на все грабительские действия англосаксов, в последние пару лет, по отношению к своим бывшим и текущим союзникам, как разграбление Европы, ликвидацию Израиля – их авторитет в мире ещё довольно велик.

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot;Чистая правда, со временем восторжествует если проделает то же, что явная ложь!&quot; Это не мои слова, это слова В.С. Высоцкого, &quot;Песня о правде&quot;!
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3 час.
СК
Сергей Ковалев
дык, то баллада о лжи. и соответствующий подтекст. диалектика учит дуализму этого мiра через единство и борьбу противоположностей. что важно! - найти свою сторону на этом отрезке выборов &quot;между абсолютно белым и абсолютно черным, в оттенках серого&quot;, как писал И.Ильин.
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2 час.
Валерий Евстафьев
Думаю, автор тему не раскрыл. Зачем-то России посоветовал вбивать клинья между западом и англосаксами - руки морать. Трампа упомянул, нафиг он сдался, у автора нет понимания войны запада с Россией. Думаю, России нужна единая мораль и политика внешняя и внутренняя, соответствующая этой морали. Тогда нас поймет весь честной мир и воевать с нами на информационном фронте будет невозможно, а на реальном фронте - страшно.
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1 час.

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