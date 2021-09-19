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Лежачий небоскреб

Лежачий небоскреб

«Лежачий небоскреб» на Варшавке - самый длинный дом в Москве. Его длина составляет почти 736 метров. Чтобы миновать этот дом, потребуется проехать три остановки на общественном транспорте! Если поставить его вертикально, получится 390 этажей.

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