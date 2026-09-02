Мастер
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мастер

30 подписчиков

Погодозависимое регулирование (ПЗА) простыми словами — как настроить контроллер котла, чтобы клиент не звонил с жалобами в первые заморозки

Погодозависимое регулирование (ПЗА) простыми словами — как настроить контроллер котла, чтобы клиент не звонил с жалобами в первые заморозки

Погодозависимое регулирование (ПЗА) позволяет котлу автоматически изменять температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым