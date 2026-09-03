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Гуляев: «Шарипзянов мне стал как отец, как я в КХЛ попал. Рад, что нахожусь с таким человеком в одной команде»

Гуляев: «Шарипзянов мне стал как отец, как я в КХЛ попал. Рад, что нахожусь с таким человеком в одной команде»

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал о выступлениях рядом с Дамиром Шарипзянов.Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал о выступлениях рядом с Дамиром Шарипзянов.

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