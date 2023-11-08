G7: конфликт на Ближнем Востоке можно решить по принципу «двух государств»

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) по итогам встречи в Токио заявили, что единственным путем решения конфликта на Ближнем Востоке является план «два государства для двух народов», который предусматривает окончание противостояния путём отмены большинства итогов Шестидневной войны 1967 года.