Летевший из Москвы в Астану самолёт сел из-за плохого самочувствия пилота

Самолёт, который летел из Москвы в Астану, был вынужден совершить посадку в аэропорту Уфы из-за того, что одному из членов экипажа стало плохо, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Уфа».
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