Политика как он...
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Политика как она есть

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Экс-боец ВСУ рассказал об использовании оружия погибших сослуживцев

Экс-боец ВСУ рассказал об использовании оружия погибших сослуживцев

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают и используют снаряжение, снятое с убитых сослуживцев. Об этом рассказал боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Хантер в беседе с РИА Новости.

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