Политика как она есть

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают и используют снаряжение, снятое с убитых сослуживцев. Об этом рассказал боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Хантер в беседе с РИА Новости.