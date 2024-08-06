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Закон, порядок, государство

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Расчеты 100-мм противотанковых орудий «Рапира» группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления БпЛА и живую силу ВСУ

Расчеты 100-мм противотанковых орудий «Рапира» группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления БпЛА и живую силу ВСУ

В сутки артиллеристы выезжают на боевую задачу по несколько раз в день, постоянно меняя позиции стрельбы, для исключения возможности обнаружения противником.

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