Сегежанин выстрелил подростку в голову из ружья

Житель Сегежи отправится в колонию строгого режима за хулиганское нападение В Карелии суд признал 43-летнего жителя Сегежи виновным в хулиганстве с применением предмета, использованного в качестве оружия.
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