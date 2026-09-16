В «Тверьэнерго» состоялись совместные учения по отработке взаимодействия при нештатных ситуациях

В филиале «Россети Центр» – «Тверьэнерго» состоялись плановые совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации нештатных ситуаций на объектах электросетевого комплекса Тверской области, связанных с нарушением электроснабжения в условиях низких температур.