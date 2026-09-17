"Газпром нефть" получила премию за развитие IT-навыков в 2021 году

"Газпром нефть" получила награду за образовательные IT-проекты на форуме TNF. С 2021 года компания проводит IT-чемпионаты и всероссийские игры, объединяя таланты от школьников до профессионалов для развития технологий и бизнеса.
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