Бывшему директору челябинского парка Клеину не стали менять приговор

Бывшему директору муниципального автономного учреждения (МАУ) «Горсад имени Пушкина» в Челябинске Игорю Клеину, осужденный на 7,5 лет условно за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями, не стали менять приговор.
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