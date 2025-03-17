Юрист Воропаев: за мытье авто в запретном месте грозит штраф в 300 тыс. рублей

Автовладельцы с наступлением весны стремятся привести в порядок свои машины. Однако нужно помнить, что мыть автомобиль можно далеко не везде, а если нарушить эту норму и вымыть его в неположенном месте, то наказанием станет штраф до 300 тыс.
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