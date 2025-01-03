Депутат Шеремет назвал нацистским мышлением заявление Подоляка о России

Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о «высокой цене», которую якобы должна заплатить Россия, является нацистским мышлением, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
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