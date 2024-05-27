Дело о хищении 500 млн рублей в судах закрыли из-за истечения срока давности

В течение четырёх лет из почти 900 свидетелей опросить удалось лишь 13.фото: t.me/gumvdso--> Уголовное дело о махинациях на 500 млн рублей в судебной системе Москвы и Подмосковья закрыли из-за истечения срока давности.
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