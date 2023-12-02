Представители МВД по Республике Крым рассказали социальным работникам о том, как обезопаситься от мошенников

30 ноября т.г. в ГБУ РК «ЦСО г. Симферополя» по инициативе МВД по Республике Крым состоялась профилактическая встреча, темой которой стало противодействие преступлениям, совершенным дистанционным способом, среди пожилых людей.
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