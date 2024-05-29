Губернатор Севастополя рассказал о заседании Госсовета России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в расширенном заседании Совета под председательством президента Владимира Путина по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития страны.
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