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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Губернатор Севастополя рассказал о заседании Госсовета России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в расширенном заседании Совета под председательством президента Владимира Путина по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития страны.

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