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Кремль оценил перспективы мирного соглашения с Украиной

Россия и США находятся только в начале пути урегулирования ситуации на Украине. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективы мирного соглашения с Киевом, отвечая на вопрос ведущего программы «Москва.

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