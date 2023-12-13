Безумный уровень паркура

А я хочу, а я хочу опять, по крышам бегать, голубей гонять! Эх, а ведь оказывается Юрий Шатунов пел не про любовь, детство и "Наташку", а про паркур! Герои этого видео явно обожают бегать и прыгать по крышам.
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