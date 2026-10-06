Индекс Мосбиржи скорректировался на 0,2%

Наиболее ликвидные акции демонстрируют разнонаправленную динамику: ВТБ вырос на 2%, акции Сбербанка, Роснефти и Газпрома снизились или практически не изменились.
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