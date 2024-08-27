«Ракета-дрон» по-украински: изделие «Паляниця» Украинские власти продолжают искать «чудо-оружие», которое могло бы переломить ситуацию на фронте и предотвратить их поражение.
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«Ракета-дрон» по-украински: изделие «Паляниця» Украинские власти продолжают искать «чудо-оружие», которое могло бы переломить ситуацию на фронте и предотвратить их поражение.
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