Пять зон особого ухода после 60: мой опыт бережной гигиены

Годы дарят нам не только морщинки, но и удивительное право прислушиваться к себе с особым вниманием. После шестидесяти я вдруг отчетливо поняла: забота о теле перестает быть рутиной, превращаясь в ежедневный акт благодарности.
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