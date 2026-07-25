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Спорт и диета

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Пять зон особого ухода после 60: мой опыт бережной гигиены

Пять зон особого ухода после 60: мой опыт бережной гигиены

Годы дарят нам не только морщинки, но и удивительное право прислушиваться к себе с особым вниманием. После шестидесяти я вдруг отчетливо поняла: забота о теле перестает быть рутиной, превращаясь в ежедневный акт благодарности.

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