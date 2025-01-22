На видео, как сообщается удар барражирующего боеприпаса "Ланцет" ВС РФ по 122-мм гаубице "Д-30" Вооруженных сил Украины в районе н.
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На видео, как сообщается удар барражирующего боеприпаса "Ланцет" ВС РФ по 122-мм гаубице "Д-30" Вооруженных сил Украины в районе н.
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