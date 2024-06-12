Депутаты Городской Думы поздравляют калужан с Днем России

Уважаемые калужане! От имени депутатов Городской Думы искренне поздравляю вас с Днём России! Этот праздник олицетворяет неразрывную связь многовековых традиций российской государственности, патриотизма и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
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