Есть ещё порох: Киркоров в сетке на голое тело затмил Лолиту

Настя Ивлеева раздела звезд российского шоу-бизнеса. Филипп Киркоров и Лолита Милявская Социальные сетиЛолита Милявская и Ольга Орлова Социальные сетиЛолита Милявская, выбирая наряд для праздника Насти Ивлеевой, явно рассчитывала, что станет главной звездой вечера.
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