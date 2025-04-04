«Желтый» уровень опасности в Петербурге продлили до 5 апреля из-за ветра до 20 м/с. Ранее Росгидрометцентр объявлял, что предупреждение будет действовать с 5 часов утра до 19 часов вечера 4 апреля.
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«Желтый» уровень опасности в Петербурге продлили до 5 апреля из-за ветра до 20 м/с. Ранее Росгидрометцентр объявлял, что предупреждение будет действовать с 5 часов утра до 19 часов вечера 4 апреля.