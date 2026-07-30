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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев про детство: «Папа сделал железную шайбу для работы над броском, придумал вставки, чтобы клюшки не ломались. Я не ценил эту помощь так, как сейчас»

Защитник « Юты » Михаил Сергачев в блоге на Спортсе’‘ рассказал о съемках  фильма «Каникулы с Сергачевым».

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