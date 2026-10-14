Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Курултая объявил о переходе с 2027 года к выплате пособий многодетным семьям с учётом их доходов, что, по оценке правительства, сэкономит 700 млрд тенге в первый год.
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