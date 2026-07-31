Скрывала знаменитую фамилию, оставила сцену ради мужа и ушла в 47 лет: тихая драма Алёны Бондарчук

При поступлении в Школу-студию МХАТ восемнадцатилетняя Алёна Бондарчук решилась на смелый поступок. Чтобы избежать любых разговоров о протекции знаменитых родителей — режиссёра Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой, — она скрыла известную фамилию и подала документы под фамилией бабушки по отцовской линии.