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  • Eduard
    Как минимум нужен еа Украине проросмийский Президент!Запад уже фактиче...
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Украина больше не требует от России вывести войска и развернула «формулу мира» наизнанку

Украина больше не требует отвода российских войск на мирных переговорах. Это следует из той формулы, что была представлена международному сообществу на так называемом саммите мира», декларацию по итогам которого подписали большинство участников.

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