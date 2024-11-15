Борисевич одержал победу над Хрисановым в поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Мастер спорта России по боксу Владислав Борисевич 15 ноября одолел мастера спорта по ММА победителя гран-при «Бойцовского клуба Рен ТВ» Сергея Хрисанова на турнире суперсерии «Бойцовского клуба Рен ТВ», который проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве.