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Пираты носили серьгу в ухе совсем не для красоты

Пираты носили серьгу в ухе совсем не для красоты

В литературе и кино есть немало описаний пиратов разных эпох. Благодаря многочисленным источникам, у нас сложился образ морского разбойника с повязкой на глазу, попугаем на плече, с деревянной ногой и увешанного драгоценностями.

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