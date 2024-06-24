Вокруг света: Где находится скрытый райский «Пляж любви» с лазурной водой, спрятанный внутри необитаемого острова

Плайя-дель-Амор, широко известный как Скрытый пляж, притягивает туристов со всего мира. Он, словно потайное райское местечко, спрятан в середине острова, образуя круглый участок с белоснежным песком и лазурной морской водой, окольцованный горами, которые образуют теневую завесу.