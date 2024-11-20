Оперативниками Таганского района столицы задержан участник криминальной схемы по хищению денег у пенсионеров

По имеющимся данным, пожилой жительнице столицы поступило несколько звонков на городской телефон от незнакомцев, которые представились сотрудниками силовых ведомств.
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